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​КПК «Югра», от деятельности которого пострадали десятки югорчан, не имел права привлекать деньги заемщиков с 2019 года

Эксперты ЦБ прокомментировали ситуацию вокруг КПК «Югра»

​КПК «Югра», от деятельности которого пострадали десятки югорчан, не имел права привлекать деньги заемщиков с 2019 года

Кредитный потребительский кооператив «Югра» с лета 2019 года не имел права привлекать деньги заемщиков, принимать новых членов и выдавать займы. Об этом siapress.ru рассказали эксперты Уральского ГУ Банка России.

Сейчас кооператив находится в стадии ликвидации – соответствующее решение суда по иску Уральского главного управления Банка России вступило в силу в августе 2020 года.

«В ходе надзорной деятельности Банком России были установлены факты неоднократного нарушения КПК «Югра» требований законодательства и нормативных актов Банка России. В июле и сентябре 2019 года регулятором выносились предписания о запрете осуществления кооперативом деятельности по привлечению денежных средств, приему новых членов и выдаче займов. Запрет не распространялся на выплату денежных средств членам кооператива по заключенным ранее договорам передачи личных сбережений. Информация о вынесенных предписаниях была опубликована на официальном сайте Банка России. В августе 2019 года КПК «Югра» был исключен из саморегулируемой организации. В связи с чем также не имел право привлекать денежные средства пайщиков и привлекать новых членов», - рассказала начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина.

При этом кооператив продолжал работу. В местных пабликах в социальных сетях до сих пор размещается реклама КПК «Югра», направленная на привлечение новых пайщиков.

«Также на сайте данного КПК размещалась недостоверная информация, которая вводила в заблуждение потребителей. Кроме того, было установлено, что руководство кооператива умышленно вносило в документы бухгалтерского учета и отчетности заведомо неполные и недостоверные сведения. Информация обо всех выявленных фактах Уральским главным управлением Банка России была передана в правоохранительные органы, прокуратуру и Управление антимонопольной службы для принятия мер», - добавила Наталья Мокшина.

Интересно, что Уральским главным управлением Банка России еще в июле 2019 года было направлено письмо о выявлении в деятельности КПК «Югра» признаков финансовой пирамиды. «Вместе с тем, полицией было отказано в возбуждении уголовного дела. Данные отказы неоднократно обжаловались Уральским ГУ Банка России», рассказала начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования.

Сейчас уголовное дело уже возбуждено. Потерпевшими по нему признаны 70 человек. Розыск пострадавших продолжается. Если у вас возникли проблемы из-за деятельности КПК «Югра, вас ждут в следственном комитете Югры в Сургуте по адресу: улица Ленинградская, 3 или по телефону (3462) 24-01-98.

Читайте далее:
Как отличить кредитный потребительский кооператив от финансовой пирамиды. Советы экспертов


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Сегодня в 14:28, просмотров: 260, комментариев: 0
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