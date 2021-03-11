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​Югорчане задолжали фонду капремонта за 2020 год почти миллиард рублей – лидеры антирейтинга

В Югре общая задолженность за капремонт составляет почти два миллиарда рублей

​Югорчане задолжали фонду капремонта за 2020 год почти миллиард рублей – лидеры антирейтинга
Фото: siapress.ru

Сургутяне – лидеры антирейтинга по числу поданных исковых заявлений в адрес неплательщиков взносов на капремонт. Почти 12,8 тысяч заявлений на сумму 360 миллионов рублей направлено в суд за 2020 год. Нижневартовцы на втором месте – 11,4 тысяч исков. На собственников помещений Ханты-Мансийска – более тысячи заявлений на сумму около 42 миллионов рублей. В общей сложности за прошлый год Югорским фондом капитального ремонта направлено почти 30 тысяч таких заявлений. Югорчане задолжали фонду 912 миллионов. Больше половины из них – это полмиллиарда рублей – решились в пользу регоператора.

При оплате услуг по судебному решению из-за пеней и госпошлины платеж вырастает почти на 15%. В крайних случаях подключаются судебные приставы, которые арестовывают счета злостных неплательщиков.

«Задолженность югорчан по взносам на капремонт на сегодняшний день составляет порядка 1,9 млрд. рублей. При этом собираемость за весь период действия программы составляет 90,2%», – добавили в Югорском фонде капремонта.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 262, комментариев: 0
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