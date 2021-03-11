За всю пандемию в ХМАО от коронавируса скончалось 765 человек

В Югре за сутки умерли три пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 765 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 93 случаев заражения. Состояние 63 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 182 человека, за весь период пандемии – 50 712 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нягани, Радужном, Ханты-Мансийском, Белоярском и Октябрьском районах.