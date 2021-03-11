16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0393   EUR  87,9587  

Новости

Больше новостей
Уход Алексея Жердева из администрации Сургута — это для города…
Комментировать
0
Оцените работу Алексея Жердева на посту замглавы Сургута!
Комментировать
0
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?
Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?
Комментировать
0
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?

Да, проезды более важны 57.2%

Нет, должны быть и проезды, и арт-резиденция 39.1%

Не знаю 3.8%

Всего голосов: 320

Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?

Да 29.7%

Нет 58.4%

Не знаю 11.8%

Всего голосов: 279

Комментировать
1
Больше опросов

Еще у 93 жителей ХМАО подтвердился коронавирус

В 17 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения коронавирусом

Еще у 93 жителей ХМАО подтвердился коронавирус
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 93 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 52 559 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились по 17 муниципалитетам:

  • Сургут – 25;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нижневартовск – 11;
  • Нефтеюганск – 9;
  • Мегион – 4;
  • Березовский район – 4;
  • Когалым – 3;
  • Югорск – 3;
  • Урай – 2;
  • Советский район – 2;
  • Покачи – 2;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Нягань – 1;
  • Октябрьский район – 1;
  • Радужный – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 88 случаях. По пяти контакты уточняются. Состояние 63 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:29, просмотров: 61, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 4776
  2. ​Алексей Жердев покидает пост замглавы Сургута 2582
  3. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 2427
  4. Жителей Югры предупредили об аномальных холодах 2328
  5. ​В Сургуте аэродром «Боровая» станет частью ДОСААФ России 1421
  6. ​Предсказуемая отставка. «Многостаночник» Жердев оказался не нужен Филатову 1051
  7. Серьезный кадр в лице Жердева мы не теряем 988
  8. ​В районе ЧП под Нижневартовском не рекомендуют гулять по льду Оби 963
  9. ​Вам просто неизвестен масштаб пользы от «Варианта», «Нашего времени» и «Сибирского легиона» в Сургуте 920
  10. ​Россию ждет долгое лето. Но через 80 лет 898
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 7327
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6311
  3. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 5636
  4. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5610
  5. ​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела 4873
  6. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 4776
  7. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 4743
  8. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4392
  9. ​В Югре ищут преступника, вознаграждение - 200 тысяч рублей // ОРИЕНТИРОВКА 3997
  10. ​Крыши нижневартовских домов очистили после привлечения прокурора 3516
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20665
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13675
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12342
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10780
  5. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9103
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8618
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8082
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8026
  9. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7603
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7529

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика