В 17 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 93 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 52 559 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились по 17 муниципалитетам:
- Сургут – 25;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 11;
- Нефтеюганск – 9;
- Мегион – 4;
- Березовский район – 4;
- Когалым – 3;
- Югорск – 3;
- Урай – 2;
- Советский район – 2;
- Покачи – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Нягань – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Радужный – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 88 случаях. По пяти контакты уточняются. Состояние 63 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.