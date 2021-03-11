В 17 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 93 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 52 559 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились по 17 муниципалитетам:

Сургут – 25;

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 11;

Нефтеюганск – 9;

Мегион – 4;

Березовский район – 4;

Когалым – 3;

Югорск – 3;

Урай – 2;

Советский район – 2;

Покачи – 2;

Пыть-Ях – 2;

Нягань – 1;

Октябрьский район – 1;

Радужный – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 88 случаях. По пяти контакты уточняются. Состояние 63 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.