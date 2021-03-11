Челябинец купил телефон за 200 тысяч рублей за счет югорчанки

Полицейские Ханты-Мансийска нашли подозреваемого в краже денег с банковской карты югорчанки. Безработный челябинец нашел данные в «Телеграм».

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» обратилась местная жительница. Она рассказала, что накануне с ее банковской карты списали около 200 тысяч рублей. Притом реквизиты карты югорчанка никому не сообщала и дистанционных покупок не совершала.

Подозреваемым оказался неработающий молодой человек из Челябинска. При помощи мессенджера Telegram он нашел конфиденциальные данные и использовал их для покупки мобильного телефона – стоил аппарат как раз около 200 тысяч рублей.

Теперь молодого человека может ждать лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас в отношении подозреваемого действует подписка о невыезде и надлежащем поведении.