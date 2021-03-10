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​Югорчанам рассказали, где пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса

Переболевшие ковидом югорчане могут пройти реабилитацию в семи региональных учреждениях

​Югорчанам рассказали, где пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса
Фото: vk.com/shtabugra

Жители Югры, перенесшие коронавирус, могут пройти медицинскую реабилитацию в семи региональных учреждениях здравоохранения.

«Это окружные больницы в Урае, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Сургуте, Лангепасе, Нижневартовске, а также в санатории «Юган», – сообщил глава депздрава Югры Алексей Добровольский на заседании регионального оперштаба.

Чтобы получить реабилитацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к своему лечащему врачу или заведующему отделения. При необходимости, такой курс лечения будет назначен в стационарных условиях.

«С ноября 2020 года прошли восстановительное лечение на базе окружных больниц около 800 граждан автономного округа. В настоящее время реабилитационные процедуры в этих учреждениях проходят 124 человека», - добавили в окружном департаменте общественных и внешних связей.


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Сегодня в 21:35, просмотров: 172, комментариев: 0
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