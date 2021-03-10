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​В Югре прививки от коронавируса поставили почти 35 тысяч человек

В ХМАО завершается ковид-вакцинация жителей труднодоступных поселений

​В Югре прививки от коронавируса поставили почти 35 тысяч человек
Фото: vk.com/okb_khanty

В Югре 34 636 человек в полном объеме завершили вакцинацию от коронавируса. Первым компонентом вакцины привиты 47 983 человека. Данные озвучены на заседание регионального оперативного штаба.

Вакцинацию прошли медицинский персонал, работники сферы социального обслуживания, предприятий промышленности, образования и граждане старше 60 лет.

«Кроме того, по информации департамента здравоохранения Югры, привит 3 991 югорчанин, проживающий в труднодоступных, отдаленных местностях, 758 человек из числа коренных народов Севера», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

Завершить прививочную кампанию для всех жителей труднодоступных поселений автономного округа планируется в ближайшие две недели.


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Сегодня в 21:26, просмотров: 166, комментариев: 0
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