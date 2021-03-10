В Югре грузоподъемность переправ начнут планомерно снижать через несколько недель

При стабильном потеплении ледовые переправы в Югре начнут закрывать в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Югры. Пока все 99 зимников, больше половины из которых – межмуниципального значения, работают в штатном режиме. Сегодня по ним разрешено движение транспорта с весом, не превышающим 30 тонн. Специалисты проводят замеры и обследование льда ежедневно. Грузоподъемность переправ начнет планомерно снижаться буквально через несколько недель.

«Под воздействием солнца лед на реках региона начинает менять свою структуру, - комментирует начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова. – И в начале апреля наступит сезон закрытия ледовых переправ в связи с невозможностью их эксплуатации. На сегодняшний день на ледовых переправах не зафиксировано каких-либо структурных изменений, все ледовые дороги открыты для передвижения транспорта».