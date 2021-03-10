В ХМАО вновь ожидается аномально низкая температура

Гидрометеорологическое бюро Сургута предупредило югорчан об аномально низкой температуре. В период с 10 по 12 марта 2021 года местами в Югре ожидается холод со среднесуточной температурой ниже нормы на 15 градусов и более.

Управление по делам ГО и ЧС советует:

Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

Не выходить на улицу без тёплой одежды.

Не носить на морозе металлические украшения.

При появлении неисправности в машине вдали от населенных пунктов, оставаться в машине и позвонить по телефону «112».

Укрываться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

В случае обморожения согреть отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместить её в тёплую воду и постепенно довести температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то нужно вытереть руку (ногу) насухо, надеть перчатки (носки) и по возможности обратиться к врачу. При этом отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду.