За всю пандемию в ХМАО скончались 762 ковидных пациента

В Югре за сутки умерли два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 762 человека. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 90 случаев заражения. Состояние 66 пациентов тяжелое, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 127 человек, за весь период пандемии – 50 530 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Югорске и Октябрьском районе.