В ХМАО за день выявили 90 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирусом 90 местных жителей заразились COVID-19. Таким образом, диагноз на коронавирус подтвердился у 52 466 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились по 12 муниципалитетам округа:
- Сургут – 26;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 14;
- Урай – 7;
- Нягань – 6;
- Нефтеюганск – 4;
- Когалым – 3;
- Советский район – 3;
- Кондинский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Югорск – 1;
- Октябрьский район – 1.
«На момент выявления у 72 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 90 случаях. Состояние 66 пациентов тяжелое, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.