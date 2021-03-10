В ХМАО за день выявили 90 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирусом 90 местных жителей заразились COVID-19. Таким образом, диагноз на коронавирус подтвердился у 52 466 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 12 муниципалитетам округа:

Сургут – 26;

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 14;

Урай – 7;

Нягань – 6;

Нефтеюганск – 4;

Когалым – 3;

Советский район – 3;

Кондинский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Югорск – 1;

Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 72 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 90 случаях. Состояние 66 пациентов тяжелое, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.