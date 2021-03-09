В ХМАО снова похолодает до -30 °С

Сильные морозы возвращаются в Югру. С 10 марта и до конца рабочей недели по ночам температура воздуха будет опускаться до -25,-30 °С, зимнего настроения добавят северный ветер и снег. Прогноз на ближайшие три дня опубликован на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Днем будет теплее: 10 марта -17,-22 °С, местами -7,-12 °С, 11 марта -19,-24 °С, местами -13,-18 °С, 12 марта -10,-15 °С, местами -16,-21 °С.

Отметим, что морозно на этой неделе будет и в других регионах Урала – в Свердловской, Челябинской областях и на Ямале.