12 марта состоится прямой эфир губернатора ХМАО Натальи Комаровой, посвященный качеству и безопасности нового жилья

В пятницу, 12 марта, губернатор Югры Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями региона, посвященную вопросам жилищного строительства, качества, безопасности и энергоэффективности нового жилья.

«С вашими вопросами и предложениями будут работать модераторы Сергей Дмитриев (председатель Общественного совета при Депстрое Югры), Ирина Прокудина (председатель Некоммерческого потребительского общества «Центральный», г. Лянтор), Александр Тарасенко (член Общественной палаты Югры), главы муниципальных образований, специалисты отраслевых департаментов, эксперты, команда Губернатора», - сообщается в посте, опубликованном на личной странице главы региона во «ВКонтакте».

Трансляция начнется в 11.00 в аккаунтах Натальи Комаровой в социальных сетях. Вопросы и предложения можно принимают там же.