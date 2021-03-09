Жители регионов тюменской «матрешки» пожаловались в Банк России больше шести тысяч раз

В 2020 году в регионах тюменской «матрешки» зафиксирован рост жалоб на банки, страховые компании и МФО. Банк России принял больше шести тысяч обращений от жителей региона, что на восемь процентов больше, чем в 2019 году. 70 процентов жалоб касались кредитных учреждений.

«Рост жалоб на банки на 20 процентов был вызван появлением новых тем в связи с пандемией. В частности, граждане обращались по поводу реструктуризации кредитов, отказа в оформлении и аннулирования кредитных каникул, госпрограмм льготной ипотеки. По сути, потребителям требовались разъяснения мер поддержки», - рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

Количество жалоб на страховые компании сократилось на 20 процентов, на МФО – на 22 процента.

«Тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на навязывание дополнительных услуг – более 200 обращений. По-прежнему потребителям навязывают страховки, в частности, страхование жизни или здоровья при заключении кредитного договора. Напомним, что заемщик может расторгнуть как индивидуальный договор страхования жизни или здоровья, так и договор подключения его к программе коллективного страхования в течение «периода охлаждения» – 14 календарных дней со дня заключения договора. Главное условие для возврата страховки – отсутствие страховых случаев за период ее действия. Кредитор обязан вернуть уплаченные за полис деньги в течение семи рабочих дней», - напомнили в тюменском отделении.