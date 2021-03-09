​Роспортебнадзор Югры проверил источники питьевой воды после разлива нефтепродуктов на Оби

Внеплановая проверка санврачей показала, что авария на подводном продуктопроводе «СибурТюменьГаз» не повлияла на качество питьевой воды в таких населенных пунктах, как Мегион, деревня Вата и село Покур, расположенных ниже по течению реки Обь от места происшествия.

«Источниками питьевого водоснабжения г. Мегиона и сельских поселений д. Вата с. Покур являются артезианские скважины из межпластовых вод Атлым-Новомихайловские и Тавдинские водоносных горизонтов. Такие водоисточники относятся к защищенным», – сообщает Роспотребнадзор Югры.

Также специалисты исключили загрязнение водозабора на реке Вах, который снабжает питьевой водой вартовчан: «Попадание нефтепродуктов, и других загрязнений в водозабор исключают, как гидротехнические сооружения, так и направление течения рек, поскольку потенциальные источники загрязнения находятся ниже по течению».

Напомним, разлив нефтепродуктов произошел 6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ. В результате чего на ледовой поверхности реки образовалось открытое горение в пяти километрах вниз по течению от Нижневартовска в сторону Мегиона.