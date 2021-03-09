63 процента жителей ХМАО считают себя успешными людьми

Идеал успешной женщины в Югре – это уверенная в себе представительница прекрасного пола, которая постоянно самосовершенствуется, ставит высокие жизненные цели и достигает их. За эти варианты проголосовало 71, 68 и 47 процентов респондентов. Об этом в своем исследовании пишут представители аналитической службы ресурса по поиску работы hh.ru.

По мнению опрошенных жителей ХМАО, наименее важными показателями успешности для дамы – это наличие собственного бизнеса и большое число подписчиков в соцсетях. Эти факторы выбрали менее одного процента людей.

Образ успешного югорского мужчины несколько отличается. Респонденты поставили на первое место умение определять высокие жизненные цели и достигать их, на второе – материальную независимость, на третье – уверенность в себе. Среди не самых важных критериев вновь оказались большое число подписчиков в социальных сетях и, на удивление, частые путешествия.

«Интересно, что по мнению жителей ХМАО, ухаживать за собой, постоянно развиваться, быть уверенной в себе, много путешествовать и иметь семью для успешной женщины гораздо важнее, чем для успешного мужчины. В свою очередь, для успешного мужчины важнее, чем для женщины, обладать лидерскими качествами, много зарабатывать, иметь свою жилплощадь, достигать поставленных целей и быть материально независимым», – сообщает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В исследовании также отмечается, что к успешным себя причисляют 63 процента жителей округа, 21 процент опрошенных таковыми себя не считают, остальные затруднились ответить.