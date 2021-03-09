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Югорчане назвали признаки успешных мужчин и женщин

63 процента жителей ХМАО считают себя успешными людьми

Югорчане назвали признаки успешных мужчин и женщин
Кадр из фильма «Железный человек 2»

Идеал успешной женщины в Югре – это уверенная в себе представительница прекрасного пола, которая постоянно самосовершенствуется, ставит высокие жизненные цели и достигает их. За эти варианты проголосовало 71, 68 и 47 процентов респондентов. Об этом в своем исследовании пишут представители аналитической службы ресурса по поиску работы hh.ru.

По мнению опрошенных жителей ХМАО, наименее важными показателями успешности для дамы – это наличие собственного бизнеса и большое число подписчиков в соцсетях. Эти факторы выбрали менее одного процента людей.

Образ успешного югорского мужчины несколько отличается. Респонденты поставили на первое место умение определять высокие жизненные цели и достигать их, на второе – материальную независимость, на третье – уверенность в себе. Среди не самых важных критериев вновь оказались большое число подписчиков в социальных сетях и, на удивление, частые путешествия.

«Интересно, что по мнению жителей ХМАО, ухаживать за собой, постоянно развиваться, быть уверенной в себе, много путешествовать и иметь семью для успешной женщины гораздо важнее, чем для успешного мужчины. В свою очередь, для успешного мужчины важнее, чем для женщины, обладать лидерскими качествами, много зарабатывать, иметь свою жилплощадь, достигать поставленных целей и быть материально независимым», – сообщает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В исследовании также отмечается, что к успешным себя причисляют 63 процента жителей округа, 21 процент опрошенных таковыми себя не считают, остальные затруднились ответить.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 467, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:03
Согласно этому исследованию губернатор Югры Наталья Комарова не является успешной женщиной.

Так же не являются успешными мужчинами главы Сургута и района, третий фактор успешности подкачал – уверенность в себе. Поскольку находятся под каблуком у женщины губернатора.

Вот и верь после этого исследованиям.
Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:27
А помните, Губский назвал Ленькину успешной женщиной и предназначал её на место руководителя аппарата по связям со СМИ администрации Сургута. Ну да, тоже успешная женщина, особенно под "писяриком" под шкаликом. Они все успешные женщины, пока около кормушки.
testimonium paupertatis Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:32
Там весь список Губского сплошная ржака
Лубягин Игорь testimonium paupertatis
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Сегодня в 13:41
Испанский стыд. Список Губского, а стыдно мне.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:14
Главный критерий успешности любой женщины- это стать матерью. Дети главное, что характеризует женщину, как успешную. А женщины, которые считают себя успешными по другим критериям глубоко ошибаются. Тем более времени исправлять ошибки природой им дано мало. Если кто не успел, то из успешной женщины они превращаются в вышедшую из »тиража женщину» . Извините за грубость. Но, например, успешная ранее женщина Аллы Пугачевой наглядный тому пример. Ее успешность на фиг не нужна оказалась ей сейчас. А дети оказались нужнее. Успешностью сыт не будешь. А для мужчин признак успешности, как всегда, успешная «охота на мамонта». Все старо, как мир и ничего нового ещё не придумало человечество.
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