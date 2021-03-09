В 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки 92 жителя заразились коронавирусом. Так, за всю пандемию у 52 376 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 20;

Ханты-Мансийск – 13;

Нижневартовск – 13;

Нефтеюганск – 7;

Когалым – 4;

Урай – 4;

Советский район – 4;

Нижневартовский район – 4;

Березовский район – 4;

Нягань – 3;

Октябрьский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Покачи – 3;

Пыть-Ях – 2;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Югорск – 1;

Мегион – 1.

«На момент выявления у 74 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 84 случаях. По восьми контакты уточняются. Состояние 68 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

О новых летальных исходах не сообщается. Всего за всю пандемию, по подсчетам экспертов, скончалось 760 жителей ХМАО с лабораторно подтвержденным коронавирусом.