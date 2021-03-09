ХМАО вошел в тройку лидеров по доступности ипотеки в России

В Югре – самая доступная ипотека в России. ХМАО вошел в тройку лидеров по доступности ипотеки среди регионов страны, сообщает РИА Новости. Выше только Ямало-Ненецкий округ (первое место) и Магаданская область (второе место).

Подобные показатели эксперты объясняют высокими зарплатами жителей данных регионов. Упрощают покупку квартир также невысокие цены на жилье.

Рекордно недоступная ипотека сейчас у республик Северного Кавказа – они заняли последние места в рейтинге. При этом, отмечает информагентство, в целом доступность жилья за время пандемии увеличилась из-за льготной ипотеки, хотя рост доступности оказался не особо существенным из-за того, что цены на недвижимость в некоторых регионах выросли.

За прошедший год в первой десятке рейтинга произошли существенные изменения. Так, в топ смогла войти Томская область, а Ленинградской области и Республике Саха (Якутия) удалось улучшить свои позиции.

В Югре не только доступное жилье, но и высокий уровень жизни. Во всяком случае, в Сургуте и Тюмени, которые обогнали Москву и Питер по стоимости жизни, учитывая среднюю зарплату по городу.