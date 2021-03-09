9 марта в восточных районах Югры прогнозируют порывистый ветер и метель

В восточных районах Югры сегодня, 9 марта, будет ветер порывами до 15-17 метров в секунду и метель. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Рекомендации МЧС:

Водителям транспортных средств необходимо быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, особенно на загородных трассах. В условиях плохой видимости возрастает риск возникновения ДТП.

Во избежание происшествий на дорогах соблюдайте скоростной режим, дистанцию и требования знаков дорожного движения. Избегайте резких маневров на дорогах, не обгоняйте впереди идущее транспортное средство без острой необходимости.

Пешеходам в условиях плохой видимости необходимо быть особенно осторожными при переходе через проезжую часть!

Помните, что при порывах ветра из-за перехлеста линий электропередач могут возникнуть перепады напряжения в электрической сети в квартирах. Во избежание короткого замыкания и пожаров нужно немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.

Соблюдайте правила пожарной безопасности: сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Избегайте нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, не паркуйте автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам 101 или 112.