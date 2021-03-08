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​СибурТюменьГаз: Все уберем сегодня!

Утилизация углеводородов на месте аварии в Нижневартовском районе завершится сегодня

​СибурТюменьГаз: Все уберем сегодня!
Фото: pixabay.com

Оперативно убрать все разлитые по Оби углеводороды обязалась компания «СибурТюменьГаз»: об этом ее представители говорили сегодня на экстренном совещании с губернатором Югры Натальей Комаровой. Напомним, что глава региона сегодня вылетела на место происшествия: 6 марта в Нижневартовском районе произошел порыв подводного продуктопровода, из-за чего в воде оказались нефтепродукты.

Над устранением последствий будут работать, пообещал генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов: «На промысловых дорогах для безопасности людей выставлены дополнительные кордоны, мобильные посты. Такие меры будут действовать в течение ближайших дней. Эпизодически на месте горения мы наблюдаем появление языков огня не более 20 сантиметров. Давление в отсеченном продуктопроводе меньше 1 атмосферы. 8 марта мы закончим работу по выжигу остаточного продукта. Рисков для невыполнения работ нет».

Кроме того, на месте аварии, а также в районах Сургута, Мегиона, Нефтеюганска были осуществлены заборы воздуха и воды — для выявления в них возможного наличия загрязнения. По требованию Комаровой, результаты должны быть обнародованы.


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Сегодня в 20:13, просмотров: 342, комментариев: 0
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