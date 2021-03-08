В ХМАО за воскресенье ковидом заболели 97 человек

Темпы прироста новых коронавирусных больных в Югре снижаются. За воскресенье, 7 марта, в округе выявили 97 новых случаев заболевания в 17 муниципалитетах. По сообщению оперштаба региона, лидируют Сургут и Ханты-Мансийск.

Сургут – 19;

Нижневартовск – 14;

Ханты-Мансийск – 11;

Югорск – 9;

Нягань – 8;

Советский район – 7;

Когалым – 5;

Мегион – 4;

Кондинский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Сургутский район – 3;

Урай – 2;

Октябрьский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Березовский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у одного человека — бессимптомно», — говорится в сообщении окружного оперштаба.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Югре составляет на сегодня 52 284 человека.