В ХМАО за воскресенье ковидом заболели 97 человек

Темпы прироста новых коронавирусных больных в Югре снижаются. За воскресенье, 7 марта, в округе выявили 97 новых случаев заболевания в 17 муниципалитетах. По сообщению оперштаба региона, лидируют Сургут и Ханты-Мансийск.
- Сургут – 19;
- Нижневартовск – 14;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Югорск – 9;
- Нягань – 8;
- Советский район – 7;
- Когалым – 5;
- Мегион – 4;
- Кондинский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Сургутский район – 3;
- Урай – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Березовский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у одного человека — бессимптомно», — говорится в сообщении окружного оперштаба.
Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Югре составляет на сегодня 52 284 человека.