Загрязняющих веществ в воздухе Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска не обнаружено

Авария в Нижневартовске не загрязнила воздух в Югре, сообщает правительство округа. Проверки воздуха, связанные с разливом нефтепродуктов на Оби, прошли в крупнейших городах региона — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске. Пробы атмосферного воздуха брали сотрудники окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «По их информации, загрязняющие вещества, превышающие предельно-допустимую концентрацию, не обнаружены», — передает пресс-центр правительства.

Решение о необходимости забора проб приняли накануне на заседании пожарно-технической рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Поводом для собрания стало ЧП под Нижневартовском: вечером 6 марта порыв подводного продуктопровода АО «СибурТюменьГаз» на Оби, спровоцировал разлив нефтепродуктов, которые к тому же загорелись.

По мнению Ростехнадзора, говорить об отсутствии угрозы загрязнения окружающей среды, рано: по предварительным подсчетам, в аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов.