В Югре новые случаи коронавируса обнаружены в 16 муниципалитетах

В Югре за сутки выявили 101 заболевшего коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 52 187 жителей ХМАО. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 16 муниципалитетах округа:

Сургут – 19;

Ханты-Мансийск – 13;

Нижневартовск – 10;

Мегион – 9;

Нягань – 9;

Советский район – 9;

Когалым – 6;

Нефтеюганск – 6;

Березовский район – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Лангепас – 2;

Белоярский район – 2;

Урай – 1;

Югорск – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 94 случаях. По 7 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 933 человека, сняты с наблюдения – 196 107», – сообщили в оперштабе Югры.