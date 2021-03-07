В Югре новые случаи коронавируса обнаружены в 16 муниципалитетах

В Югре за сутки выявили 101 заболевшего коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 52 187 жителей ХМАО. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 16 муниципалитетах округа:
Сургут – 19;
Ханты-Мансийск – 13;
Нижневартовск – 10;
Мегион – 9;
Нягань – 9;
Советский район – 9;
Когалым – 6;
Нефтеюганск – 6;
Березовский район – 5;
Нефтеюганский район – 4;
Октябрьский район – 4;
Лангепас – 2;
Белоярский район – 2;
Урай – 1;
Югорск – 1;
Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 94 случаях. По 7 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 933 человека, сняты с наблюдения – 196 107», – сообщили в оперштабе Югры.