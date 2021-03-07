Ростехнадзор прокомментировал ЧП с разливом нефти на Оби в Нижневартовском районе

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль усомнился в заявлениях о безвредности аварии на объекте «Сибура». По предварительным расчетам в аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов. «В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», – заявляет господин Виль в своем Телеграм-канале.

В сети опубликовано новое видео с места ЧП. «Сейчас 10:12. Новости с реки: уже догорает», – сообщает автор. Огонь не прекращался на протяжении всей ночи. По предварительным данным, площадь разлива нефтепродуктов на Оби составляет 700 квадратных метров. Ранее siapress.ruписал, что авария произошла на подводном трубопроводе АО «Сибуртюменьгаз». Прокурорская проверка начата по поручению прокурора Югры Евгения Ботвинкина. Ущерб, нанесенный окружающей среде, еще предстоит оценить специалистам.