16+
Логотип Сиапресс
USD  74,4275   EUR  88,9334  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Ростехнадзор: заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения

Ростехнадзор прокомментировал ЧП с разливом нефти на Оби в Нижневартовском районе

Ростехнадзор: заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль усомнился в заявлениях о безвредности аварии на объекте «Сибура». По предварительным расчетам в аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов. «В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», – заявляет господин Виль в своем Телеграм-канале.

В сети опубликовано новое видео с места ЧП. «Сейчас 10:12. Новости с реки: уже догорает», – сообщает автор. Огонь не прекращался на протяжении всей ночи. По предварительным данным, площадь разлива нефтепродуктов на Оби составляет 700 квадратных метров. Ранее siapress.ruписал, что авария произошла на подводном трубопроводе АО «Сибуртюменьгаз». Прокурорская проверка начата по поручению прокурора Югры Евгения Ботвинкина. Ущерб, нанесенный окружающей среде, еще предстоит оценить специалистам.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:30, просмотров: 333, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 13:25
В реку ничего не попало?! Труба по льду проложена была?
Или не так?
Может она была уложена по дну реки еще и на определенную глубину . Если так, тогда что должно было произойти, вернее количество какое утечь, что бы "от искры" взмыло пламя...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 3572
  2. ​Сургут примет первый форум зоозащитников 1296
  3. ​Названо приложение, которое нужно удалить с телефона 1203
  4. ​Каким увидел Сургут новый глава Андрей Филатов 1094
  5. ​Ковид влияет на психику людей 996
  6. ​Югорчане стали больше занимать до зарплаты 989
  7. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 424
  8. ​Сургутяне смогут снова сортировать пластик 391
  9. ​Югорские врачи шесть часов спасали пациента от ампутации ног 369
  10. Прокуратура организовала проверку по факту аварии газопровода в Нижневартовском районе 349
  1. ​Намек ясен 4573
  2. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 4202
  3. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 3782
  4. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 3775
  5. ​В Югре ищут преступника, вознаграждение - 200 тысяч рублей // ОРИЕНТИРОВКА 3775
  6. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 3572
  7. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3539
  8. ​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела 3352
  9. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 3154
  10. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись фура, грузовик, легковушка и полицейский УАЗ. Сообщается о погибшем 3060
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20543
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13578
  3. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 12220
  4. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11716
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10705
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9010
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8414
  8. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7939
  9. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7872
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7502

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика