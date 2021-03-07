Сургутский район присоединится ко всероссийской массовой лыжной гонке

Массовая лыжная гонка пройдет в Лянторе 13 марта. Старт мероприятия в 11:00. Так Сургутский район присоединится ко всероссийскому мероприятию «Лыжня России - 2021». Забег состоится на базе Спортивной школы по адресу улица Эстонских дорожников, 54 (лыжероллерная трасса). Принять участие в нем смогут воспитанники секций, профессионалы и любители.

«Для участия в спортивном забеге в мандатную комиссию по допуску

необходимо предоставить следующие документы:



— паспорт (для участников младше 14 лет – свидетельство о рождении);



— согласие на обработку персональных данных



— договор о страховании от несчастного случая жизни и здоровья от

несчастного случая, действующий на 13 марта 2021 года



— справку о состоянии здоровья с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине», – уточняют организаторы.

Заявки на участие в массовом забеге принимаются с 11 по 12 марта 2021 года с 14:00 до 17:00 по двум адресам: г.п. Лянтор, мкр. Эстонских дорожников 54, МАУ СП «СШОР» Сургутского района, методический кабинет; с.п. Солнечный, ул. Спортивная д.1 МАУ СП «СШОР» Сургутского района, методический кабинет.