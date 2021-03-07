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Прокуратура организовала проверку по факту аварии газопровода в Нижневартовском районе

Прокуратура Югры заинтересовалась аварией газопровода «Сибуртюменьгаза» на Оби

Прокуратура организовала проверку по факту аварии газопровода в Нижневартовском районе

По поручению прокурора Югры Евгения Ботвинкина в Нижневартовском районе организована проверка по факту разлива нефти на Оби. Для координации работы правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехали и.о. прокурора района Денис Кынев. и Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор Олег Мавлютов.

«В ходе проверочных мероприятий природоохранной прокуратурой будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, совместно с контролирующими органами будет осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение вреда, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», – сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Напомним, авария на подводном газопроводе через Обь компании «Сибуртюменьгаз» произошла 6 марта. Сильный огонь вырвался на поверхность льда. Сообщается о 700 квадратных метров площади разлива и одном пострадавшем.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 105, комментариев: 0
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