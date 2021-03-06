Средний размер микрозайма в ХМАО превысил девять тысяч рублей

Средний размер микрозайма в январе 2021 года в Югре составил 9 222 рубля, что на четыре процента выше первого месяца прошлого года. В России этот показатель – 8,38 тысячи рублей, увеличившись на 2,9 процента, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего до зарплаты занимают москвичи (11,56 тыс. руб.), воронежцы (9,98 тыс. руб.), ростовчане (9,42 тыс. руб.) и жители Московской области (9,22 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (9,22 тыс. руб.).

«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа «до зарплаты». А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, в первом месяце 2021 года жители Югры оформили 32 517 микрозаймов, что на 43 процента больше, чем в январе 2020 года.