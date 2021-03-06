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​Югорчанка выжила под снежным завалом

В Советском женщину завалило снегом с крыши частного дома

​Югорчанка выжила под снежным завалом
Фото: 86.mchs.gov.ru

В Советском женщина выжила под завалами снега, который упал с крыши частного дома. Вызволить пострадавшую из снежной ловушки удалось спасателям 48 и 106 пожарно-спасательных частей.

Ситуация осложнялась тем, что было неизвестно точное местонахождение женщины. Сотрудники МЧС, прощупывая толщи снега, разгребали его лопатами. Вскоре женщина была обнаружена.

«Освободив голову от снега, мы увидели, что женщина в сознании. Состояние было шоковое, но она держалась. Нужно было дальше вызволять её из снежной западни. На наши вопросы – где и что болит - отвечала спокойно», - рассказал начальник караула 48 пожарно-спасательной части Марат Юнчиц.

После того, как женщину освободили, она была госпитализирована.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 117, комментариев: 0
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