С начала марта от коронавируса скончались 12 югорчан

За минувшие сутки от коронавируса в Югре скончались два человека. Летальные случаи зарегистрированы в Сургуте и Урае. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 758 югорчан, с начала марта умерли 12 человек.

Сегодня от коронавируса лечится 1 201 житель округа. «Состояние 65 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает региональный оперативный штаб. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 34,29 процента.