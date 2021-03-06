В ХМАО число заболевших COVID-19 превысило 52 тысячи человек

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Югре составил 104 человека. Общее число зараженных за весь период пандемии составило 52 086, сообщает 6 марта региональный оперативный штаб.

По суточному приросту лидируют Сургут (23), Югорск (11), Ханты-Мансийск и Нижневартовск (по 10). Новых заболевших выявили в 21 муниципалитете округа.

«На момент выявления у 74 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 99 случаях. По пяти контакты уточняются», - добавили в штабе.

На данный момент лечение продолжают 1 201 человек. Состояние 65 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли за сутки двое, излечились – 105 югорчан.