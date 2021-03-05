В ХМАО за сутки никто не умер от коронавируса

За минувшие сутки в 16 муниципалитетах Югры зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (21), Ханты-Мансийск (17) и Нижневартовск (14).

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 51 982, выздоровели за весь период пандемии — 50 022 человека. Сейчас проходят лечение 1 204 человека.

Стоит отметить, что впервые за долгое время в регионе не зарегистрировано смертей пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии умерли 756 югорчан.