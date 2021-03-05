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​В Югре зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса

В ХМАО за сутки никто не умер от коронавируса

​В Югре зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в 16 муниципалитетах Югры зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (21), Ханты-Мансийск (17) и Нижневартовск (14).

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 51 982, выздоровели за весь период пандемии — 50 022 человека. Сейчас проходят лечение 1 204 человека.

Стоит отметить, что впервые за долгое время в регионе не зарегистрировано смертей пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии умерли 756 югорчан.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 258, комментариев: 14
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 14:01
СИА, срочно удаляйте этот бред - вы ж реально на штраф от роскомнадзора нарветесь, без шуток
Лубягин Игорь Mobii
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Сегодня в 14:06
А чего ты боишься? Правда глаза колет?
Ю.H. Mobii
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Сегодня в 14:06
Моби, спасибо. Господин Ваня Гаврилов, вы, наверное, в прошлый раз не поняли. "Я дико извиняюсь, но я вас отключаю" (с)
Лубягин Игорь Ю.H.
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Сегодня в 14:12
А как-же свобода слова на СИАП?! Двойные стандарты! С одной стороны редакция пропагандирует свободу мнений, а с другой - анально карает всех, кто не согласен с политикой редакции и пишет правду про хохлов-карателей.
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:18
Речь не политике редакции, а о требованиях Роскомнадзора.
Лубягин Игорь Ю.H.
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Сегодня в 14:26
Наше правительство одобряет, кстати, козление хохлов. И "Роскомнадзор" не против.
Mobii Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:26
какая правда? про распыление? )))))
Mobii Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:27
есть свобода мнений, а есть распространение антинаучного недостоверного бреда, за что есть вполне реальное наказание для СМИ
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:30
Наше правительство много чего одобряет. Например, отправку в колонию Навального с пометкой "Склонен к побегу".

Каково, а? Второй комментарий, в который я просто так вставил Навального!
Лубягин Игорь Ю.H.
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Сегодня в 14:38
Юра, к слову сказать, Навальный - это слабый политик, за которым не пойдут люди. У него нет какой-то базы ,кроме как снимать полуфейковые какие-то видосы. И на мученика не тянет, потому что складывается ощущение ,что он - это такой себе прокремлёвский даже можно сказать проект. Для создания видимости оппозиции. Уж больно с ним "няньчатся". Он не мыслитель уровня Солженицына, Сахарова, даже не Ходорковский. Поэтому он не то знамя ,Чтобы с ним вам таскаться.
Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:39
А разговор-то, Юра, был о "Роскомнадзоре". "Роскомнадзор" не будет банить за каких-то хохлов. Поэтому не бойтесь, разбанивайте Ваню.
Лубягин Игорь Mobii
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Сегодня в 14:39
Да. Про распыление.
Mobii Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:44
похоже, придётся признать, что распыление было.

Иначе как объяснить, что тебе в голову попало
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 15:34
А вы общались с РКН? Я вам по секрету скажу - некоторые сотрудники (не буду говорить за всех) сами не знают, за что они будут банить, за что нет. Поэтому извините, но с Ваней мы простились.

А Навальный может быть каким угодно политиком, но то, как с ним обходятся, заслуживает огласки и обсуждения как минимум.
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