В ХМАО за сутки никто не умер от коронавируса

За минувшие сутки в 16 муниципалитетах Югры зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (21), Ханты-Мансийск (17) и Нижневартовск (14).
Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 51 982, выздоровели за весь период пандемии — 50 022 человека. Сейчас проходят лечение 1 204 человека.
Стоит отметить, что впервые за долгое время в регионе не зарегистрировано смертей пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии умерли 756 югорчан.
Каково, а? Второй комментарий, в который я просто так вставил Навального!
Иначе как объяснить, что тебе в голову попало
А Навальный может быть каким угодно политиком, но то, как с ним обходятся, заслуживает огласки и обсуждения как минимум.