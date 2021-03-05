Пожарные-спортсмены из Югры завоевали «золото» и «серебро» на всероссийских соревнованиях

Всероссийские старты по пожарно-спасательному спорту дали возможность проявить себя спортсменам из Югры. С 1 по 4 марта в Воткинске Удмуртской Республики проходил Кубок МЧС России и всероссийские соревнования МЧС России «Кубок ЦС ВДПО». Результатам первого дня для югорский команды стало достижение многократной чемпионки мира Екатерины Чендаковой (г.Югорск), занявшей вторую ступень пьедестала. Сургутянин Александр Катаев выступил в дисциплине, заняв третье место в индивидуальном зачете. А Антон Маслов из Нефтеюганска сумел поставить новый рекорд страны в своей возрастной группе. За 10,37 секунд он преодолел 30 метров беговой дорожки и подъем в окно третьего этажа.

Второй день принес нашей команде золото, а Александру Катаеву звание чемпиона мира. По итогам соревнований югорчане стали вторыми, уступив вершину пьедестала сборной Санкт-Петербурга и оставив позади Челябинскую и Свердловскую области.

«Конечно, наша цель была – золото, иначе даже думать нельзя, - рассказал Сергей Адушкин. – С учетом санитарных ограничительных мер тренировочный процесс пришлось перестраивать, больше акцентироваться на индивидуальных занятиях, но ребята справились».

Югру на этих стартах представляли 22 спортсмена. Свое превосходство в пожарно-спасательном спорте пытались доказать 350 атлетов – это 13 лучших команд из субъектов России.