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​Средний размер автокредита в ХМАО достиг 954 тысяч рублей

ХМАО входит в топ-10 регионов РФ с самым большим средним размером автокредита

​Средний размер автокредита в ХМАО достиг 954 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В январе средний размер кредита, взятого на покупку автомобиля, в ХМАО достиг 953 997 рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 7,2 процента. С такими показателями регион входит в топ-10 российских регионов с самых большим средним размером автокредита, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне в первом месяце года брали на покупку машины займы, в среднем, 907,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 13,4 процента.

«В начале года увеличилось количество выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили», - добавил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года жители Югры взяли 1 065 автокредитов, что на 3,7 процента больше, чем в январе 2020 года.


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04 марта в 22:52, просмотров: 135, комментариев: 0
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