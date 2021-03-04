ХМАО входит в топ-10 регионов РФ с самым большим средним размером автокредита

В январе средний размер кредита, взятого на покупку автомобиля, в ХМАО достиг 953 997 рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 7,2 процента. С такими показателями регион входит в топ-10 российских регионов с самых большим средним размером автокредита, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне в первом месяце года брали на покупку машины займы, в среднем, 907,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 13,4 процента.

«В начале года увеличилось количество выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили», - добавил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года жители Югры взяли 1 065 автокредитов, что на 3,7 процента больше, чем в январе 2020 года.