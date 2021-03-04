За год в ХМАО выявили 818 ВИЧ-инфицированных

В 2020 году в Югре выявили 818 новых ВИЧ-инфицированных, что на 30,5 процента меньше, чем в 2019-м году. Столь значительное снижение связано, прежде всего, с тем, что из-за пандемии коронавируса гораздо меньше людей прошли тестирование. Об этом заявил главный врач окружного Центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец.

Пораженность ВИЧ в регионе превышает один процент, что свидетельствует об активной фазе эпидемии. Больше всего зараженных в Мегионе, где ВИЧ-инфицирован каждый 63 житель, и Нижневартовске – каждый сотый житель.

Специалисты отмечают, что в последние годы самая пораженная группа – люди 30-39 лет (40%). В 3,2 раза чаще стали выявлять ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 50 и старше.