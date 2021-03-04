В Югре пройдет Всероссийская акция сдачи ЕГЭ родителями

В 2021 году Югра в пятый раз присоединится ко Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она стартовала 1 марта и завершится 2 апреля. Югорчане смогут окунуться в экзаменационный процесс 10 марта. Мероприятие будет проходить на базе Центра образования «Школа-сад № 7». Стать участниками процесса, имитирующего реальный экзамен для выпускников, могут родители выпускников, представители общественности и журналисты. Им предстоит проверить свои зная по русскому языку.

«В ходе пробного ЕГЭ участники проходят через все этапы: регистрация, сдача телефонов и личных вещей, прохождение предэкзаменационного контроля и заполнение бланков. Организаторы продемонстрируют участникам меры контроля на экзамене, соблюдение мер эпидемиологической безопасности в пунктах проведения экзаменов, печать и обработку экзаменационных материалов», – сообщает пресс-служба Правительства ХМАО.

Экзамен для родителей отличается от настоящей итоговой аттестации выпускников. Вместо 3-4 часов на написание работы будет выделено меньше времени, и варианты заданий будут сокращенными. Однако он даст возможность испытателям познакомиться с различными типами заданий.