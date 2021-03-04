Чипированные животные в Югре попали в единую онлайн-базу

Югорские домашние питомцы попали в единую базу – так их будет легче найти, если они потерялись, или пристроить в добрые руки. Также система рассказать, как в регионе работают с домашними животными. Отмечается, что для попадания в базу любимца необходимо чипировать в ветклинике.

«Кошек и собак в России с 1 января 2021 года необходимо регистрировать в ветслужбе — чипировать. Данные вносят в электронную базу. Югра стала первым регионом в стране, где разработали такую систему. Планируется, что в будущем ее интегрируют с общероссийской, а владельцев животных без чипа начнут штрафовать», – отметили в правительстве округа.