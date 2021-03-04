756 жителей ХМАО умерли от коронавируса за всю пандемию

В Югре за сутки умерли четыре пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 756 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 103 случая заражения. Состояние 63 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 184 человека, за весь период пандемии – 49 879 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Кондинском районе.