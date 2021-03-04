103 жителя Югры заболели коронавирусом накануне

В Югре 103 жителя заразились коронавирусом накануне. За всю пандемию 51 875 человек в регионе заболело. Информацию об этом сообщили в оперштабе.
Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:
- Сургут – 25;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Нижневартовск – 9;
- Югорск – 7;
- Когалым – 6;
- Советский район – 6;
- Урай – 5;
- Мегион – 4;
- Сургутский район – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Нягань – 3;
- Радужный – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Покачи – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Березовский район – 2;
- Белоярскиий район – 2;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 97 случаях. По шести контакты уточняются. Состояние 63 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в местном оперштабе.