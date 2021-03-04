103 жителя Югры заболели коронавирусом накануне

В Югре 103 жителя заразились коронавирусом накануне. За всю пандемию 51 875 человек в регионе заболело. Информацию об этом сообщили в оперштабе.

Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 25;

Ханты-Мансийск – 14;

Нижневартовск – 9;

Югорск – 7;

Когалым – 6;

Советский район – 6;

Урай – 5;

Мегион – 4;

Сургутский район – 4;

Нефтеюганск – 3;

Нягань – 3;

Радужный – 3;

Октябрьский район – 3;

Лангепас – 2;

Покачи – 2;

Пыть-Ях – 2;

Березовский район – 2;

Белоярскиий район – 2;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 97 случаях. По шести контакты уточняются. Состояние 63 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в местном оперштабе.