За помощь в розыске уроженца пос. Белоярский обещают крупное вознаграждение

МВД по Республике Башкортостан объявило в розыск Злобина Алексея Викторовича, 21.03.1977 г.р., уроженца г. Белоярский, ХМАО-Югры. Мужчина в 2017 году совершил тяжкое преступление.

Вознаграждение за его поимку - 200 тысяч рублей.

Приметы: мужчина, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, славянской внешности, плотного телосложения, лицо овальное, волосы короткие, светлые.

Особые приметы: на правой щеке родинка, может носить бороду, на левом предплечье татуировка в виде паука с паутиной.

Если у вас есть какая-то информация о преступнике, сообщите об этом в полицию по номерам:

8 (347) 279-39-02 – дежурная часть МВД по Республике Башкортостан;

8 (347) 279-33-87 – Управление уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан.