В Югре ДТП унесло жизни двух человек, еще трое пострадали

В Нягани на дороге, ведущей в поселок Уньюган Октябрьского района, 3 марта в 12.30 столкнулись два автомобиля. Водитель «Ниссан Альмера» 1963 года рождения двигался в направлении поселка. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением при повороте, его выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «КИА-Рио». Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Две пассажирки обоих участников ДТП скончались на месте происшествия. Оба водителя и несовершеннолетний пассажир «КИА» 2006 года рождения с травмами госпитализированы в Няганскую окружную больницу.

«На месте произошедшего дорожно-транспортного происшествия продолжают работать сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщает ОМВД России по Нягани.

Ранее siapress.ru писал о дорожном происшествии в Белоярском районе, в котором также двое погибли.