В Югре заключенных будут консультировать онлайн

Заключенные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, смогут онлайн проконсультироваться со специалистами. Среди них адвокаты, нотариусы, сотрудники госучреждений, службы судебных приставов и МВД.

Социальный проект «Онлайн-консультирование осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, по актуальным вопросам, связанным с их жизнедеятельностью после освобождения» направлен на адаптацию и ресоциализацию оступившихся граждан. Консультации проходят в дистанционном формате по заявлениям осужденных.

Для реализации проекта для исправительных учреждений УФСИН приобретена необходимая современная техника: ноутбуки с веб-камерами, микрофоны и аудиосистема. Первыми участниками проекта стали заключенные ИК-11, ИК-15 и СИЗО-1.

«Такой способ коммуникации очень востребован. Современные интернет-технологии позволили обеспечить соблюдение принципа непрерывности обеспечения прав человека в местах принудительного содержания даже в условиях введения ограничительных мер из-за пандемии новой коронавирусной инфекции», – считают в пресс-службе УФСИН России по Югре.