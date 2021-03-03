В ХМАО с неплательщиков алиментов взыскали 375 миллионов рублей

В 2020 году судебные приставы Югры взыскали 14 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет перечислено почти семь миллиардов рублей. Итоги работы за прошлый год подвели на заседании коллегии ведомства.

«Особое внимание уделялось социально значимым категориям исполнительных производств по взысканию алиментных платежей и задолженности по заработной плате, исполнение которых находится на особом контроле в службе судебных приставов. Обеспечена высокая результативность исполнения по исполнительным производствам в пользу детей. В 2020 году взыскано свыше 375 миллионов рублей алиментов», - отметили в пресс-службе УФССП России по ХМАО – Югре.

Руководитель управления Елена Ловандо отметила также, что в 2020 году количество исполнительных производств, находившихся на исполнении, превысило 1,5 миллиона.