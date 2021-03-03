В Югре изменили правила ввоза иностранных рабочих в регион

Губернатор Югры Наталья Комарова изменила правила ввоза рабочих из-за рубежа на предприятия региона. Делать это рекомендовано по согласованию с окружным оперативным штабом.

Постановление об особенностях привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан подписан главой региона 2 марта, сообщает департамент общественных и внешних связей. Предпринимателям нужно будет согласовывать заявку на выполнение чартерных рейсах, на которых ввозят рабочих из-за рубежа. После прибытия в регион иностранцы должны будут пройти карантин и медицинское освидетельствование на отсутствие инфекционных заболеваний. Возвращение рабочих на родину – также обязанность работодателя.

«Постановлением также рекомендовано руководителям международных аэропортов автономного округа, принимающих заказные рейсы, совершаемые для ввоза иностранных работников, принимать их при наличии согласованных оперативным штабом заявок от организации-заказчика», - добавили в департаменте.