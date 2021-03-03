За всю пандемию в ХМАО скончалось 754 человека

Два пациента в Югре, проходивших лечение от коронавируса, не дожили до конца пандемии. Так, за весь период от COVID-19 умерли 754 человека. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что за сутки выявили 99 новых случаев. Состояние 59 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день излечились 111 человек, за весь период пандемии – 49 695 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Кондинском, Нижневартовском, Белоярском районах.