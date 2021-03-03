Правительство РФ распределило 100 миллиардов рублей на безопасные и качественные дороги регионов

Югра получит миллиард рублей из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в ближайшие два года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в стране будет направлено 100 млрд рублей. В 69 регионов деньги поступят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Из них 27 млрд рублей пойдёт на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов. Среди них – Северный обход Лобни в Московской области, мост через реку Шексну в Череповце, Южный подъезд к Краснодару, Восточный выезд из Уфы», - сообщили в пресс-службе кабмина.