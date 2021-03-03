Водителей предупреждают о непростой ситуации на трассах Югры из-за метели

Полиция Югры выступила с предупреждением к водителям и пешеходам: из-за снега и метели дорожная ситуация усложнилась. Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными.

«При движении воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров; постоянно следить за исправностью световых приборов и стеклоочистителей. Пешеходам настоятельно рекомендуется снимать капюшоны и наушники при переходе проезжей части. Если неприятность в дороге все-таки случилась, необходимо сообщить о проблеме в дежурную часть окружной Госавтоинспекции по телефонам 8(3467) 398-702 или 8(3467) 326-788», - говорится в посте в Instagram ведомства.

Ранее синоптики Югры опубликовали предупреждение о неблагоприятной погоде: местами в округе порывы ветра достигнуть 15-17 метров в секунду.