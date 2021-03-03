Новые случаи заражения коронавирусом распределились по 19 муниципалитетам ХМАО

В Югре за сутки выявили 99 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 51 772 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи распределились по 19 муниципалитетам ХМАО:
- Сургут – 25;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Нижневартовск – 8;
- Нягань – 7;
- Югорск – 6;
- Советский район – 5
- Березовский район – 5;
- Когалым – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Мегион – 4;
- Радужный – 3;
- Покачи – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Урай – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Лангепас – 2;
- Нижневартовский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 93 случаях. По шести контакты уточняются. Состояние 59 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.