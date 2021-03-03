Новые случаи заражения коронавирусом распределились по 19 муниципалитетам ХМАО

В Югре за сутки выявили 99 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 51 772 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи распределились по 19 муниципалитетам ХМАО:

Сургут – 25;

Ханты-Мансийск – 14;

Нижневартовск – 8;

Нягань – 7;

Югорск – 6;

Советский район – 5

Березовский район – 5;

Когалым – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Мегион – 4;

Радужный – 3;

Покачи – 3;

Нефтеюганск – 2;

Урай – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Лангепас – 2;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 93 случаях. По шести контакты уточняются. Состояние 59 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.