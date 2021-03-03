В Югре 3 марта проверят системы оповещения населения

Во всех муниципалитетах Югры в среду, 3 марта, с 10.40 до 10.45 будут звучать сирены. Проверка автоматизированных систем централизованного оповещения проходит по всей стране.

«Проверка носит плановый характер. Гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные информационные провокации. Кроме запуска электросирен запланирована передача информационных сообщений посредством радио и телевидения», - сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

Отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводится регулярно. В следующий раз она пройдет 6 октября.