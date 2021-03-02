Коечный фонд для ковид-пациентов сокращен в ХМАО в три раза

В Югре в три раза сокращен коечный фонд в ковид-госпиталях. Сейчас оставлены 1004 места, на них на утро 2 марта продолжали лечение 714 пациентов. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на личной странице в Instagram.

Решение принято из-за снижения заболеваемости.«У нас достаточно мест в реанимациях, аппаратов ИВЛ, лекарств для использования в больницах и в поликлиниках. Штат ковидных госпиталей и отделений полностью укомплектован врачами и медицинскими сестрами», - добавил он.

По данным оперативного штаба на 2 марта, в регионе 1 337 человек лечатся от коронавируса. Состояние 55 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 34,65 процента.