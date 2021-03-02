Югра входит в тройку регионов РФ с самым большим средним размером выданных потребкредитов

В январе 2021 года средний размер потребительского кредита в Югре вырос на 27 процентов и составил 335,1 тысячи рублей. Регион входит в тройку российских субъектов с самым большим средним размером потребкредита. Больше только в Москве (482,4 тыс. руб.) и Московской области (360,3 тыс. руб.). Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в первый месяц года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 224,5 тысячи рублей, увеличившись на 29,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что выдача потребительских кредитов в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась более чем на 11 процентов. «В целом, это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. Значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому потребительские кредиты выдаваются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находятся на высоком уровне. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», - добавил эксперт.